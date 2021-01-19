На трассе под Одессой случилась смертельная авария 3 Новости

Автомобили ВАЗ и Hyundai столкнулись утром 19 января на трассе Одесса – Вознесенск – Новый Буг между посёлком Доброслав и селом Калиновка.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, в результате аварии 64-летний водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, а 57-летняя пассажирка Hyundai с травмами верхних и нижних конечностей была доставлена ​​в Лиманскую районную больницу.

По предварительной информации, авария произошла, потому что ВАЗ, поворачивая налево с трассы, не пропустил Hyundai, который двигался во встречном направлении.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.