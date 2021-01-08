На трассе Одесса — Рени Opel слетел в кювет, погибла женщина и пострадали дети 48 Новости

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Одесса — Рени, в результате которого погибла женщина и пострадали дети.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, 45-летняя водитель Opel не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в кювет. Это произошло возле села Николаевка-Новороссийская.

От полученных травм погибла на месте 71-летняя пассажирка, мать водителя. Двое 9-летних мальчиков — сын водителя и его приятель, госпитализированы с ушибом грудной клетки. Виновница аварии отделалась незначительными царапинами, ей госпитализация не понадобилась.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.