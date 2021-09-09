На трассе Одесса – Киев попал в аварию автобус с хасидами, есть погибший 29 Новости

Микроавтобус с 13 хасидами-паломниками столкнулся 9 сентября с другим микроавтобусом на трассе Одесса — Киев вблизи села Чупира Киевской области.

Как сообщили в Госслужбе по ЧС, авария произошла в начале пятого утра.

Погиб 45-летний гражданин Израиля, 8 паломников с травмами легкой степени тяжести от госпитализации отказались.

Автомобилем Mercedes Sprinter управлял 37-летний водитель, он вез хасидов из Умани в аэропорт Борисполь. По предварительной информации, водитель двигался в правом ряду с реверсивным движением и был ослеплён светом фар встречного автомобиля. Чтобы избежать лобового столкновения, он резко повернул налево, но правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.