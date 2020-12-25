На трассе Одесса — Киев погиб пешеход

25.12.2020 12:26
72
Новости

Водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил наезд на мужчину, который  пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, авария произошла вечером 24 декабря на автодороге Одесса — Киев.

От полученных телесных повреждений 34-летний пешеход погиб.

Полицейские устанавливают обстоятельства, которые привели к трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Рассказать

Читайте также

СБУ задержала мужчину, который призывал создать так называемую "Одесскую народную республику"
02.12.2019
539
Криминал, Новости
Одесситу сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины из-за активной пропаганды федерализации юго-восточных ...