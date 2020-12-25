На трассе Одесса — Киев погиб пешеход 72 Новости

Водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, авария произошла вечером 24 декабря на автодороге Одесса — Киев.

От полученных телесных повреждений 34-летний пешеход погиб.

Полицейские устанавливают обстоятельства, которые привели к трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.