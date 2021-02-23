На трассе Киев — Одесса уберут наземные переходы и почти все левые повороты 23 Новости

Проект реконструкции дороги международного значения М-05, финансируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), предусматривает ряд изменений.

Как сообщил заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий в ходе форума «Украина 30. Инфраструктура», будет закрыт 21 из 23 левых разворотов, которые в настоящее время существуют на маршруте, и убраны наземные переходы.

ЕБРР и Кабмин в конце 2020 года заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту «Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина — дорожные коридоры)».

Средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев — Одесса и строительство Северного обхода Львова.