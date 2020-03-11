На территории всей Украины объявили карантин на 3 недели 53 Идеи, Новости

С 12 марта по 3 апреля во всех городах Украины будет введен карантин, в связи с эпидемией коронавируса в мире. Будет ограничена работа не только образовательных учреждений, но и других мест массового скопления людей.

Об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар.

С 219 украинских КПП работать останутся лишь 49. Также будет закрыто авиасообщение с рядом стран. Все учебные заведения будут также закрыты, а массовые мероприятия на 200 и более человек временно будут запрещены.

В Камбине отметили, что запрет массовых мероприятий не касается “мероприятий государственной необходимости”. Кроме того, можно проводить спортивные соревнования — но только без зрителей и с разрешения международных организаций.

Добавим, что введение карантина может повлиять на проведение Юморины-2020, но пока официального подтверждения отмены праздника 1 апреля в Одессе – нет.

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