На территории Одесской области ввели «карантин выходного дня» – обладминистрация 513 Новости

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введение «карантин выходного дня» на территории Одесской области. Он начнет действовать с 00:00 14 ноября. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Одесской области Вячеслав Овечкин.

«Это означает, что на протяжении двух суток не будут работать ТРЦ, ночные клубы, заведения питания, фитнес-центры, кинотеатры, промтоварные магазины», — рассказал Овечкин во время брифинга в Одесской обладминистрации.

На выходных будут работать только аптеки, продуктовые, магазины с зоотоварами и автозаправки, кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов «на вынос». За соблюдением ограничений будут следить правоохранители.

Решение о введении «карантин выходного дня» на территории всей страны принял Кабинет министров 11 ноября. Предварительно ограничения по субботам и воскресеньям продлятся до конца ноября.

Ранее в Одесском горсовете заявили, что вводить «карантин выходного дня» в городе не будут.