На Слободке взорвался жилой дом, есть раненые 12 Новости

2 апреля в 14:39 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в переулке Хуторской 6/3 произошло возгорание в квартире трехэтажного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Установлено, что в квартире на втором этаже произошло возгорание газовоздушной смеси с последующим горением. В результате взрыва произошло повреждение несущей стены и лестничной клетки. Проводилась эвакуация жителей через двери и окна по автолестнице. Всего эвакуировано 15 человек.

Спасатели в 15:15 локализовали пожар и ликвидировали его в 15:31 на площади 50 кв.м. От ГСЧС привлечено 65 человек личного состава и 11 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Пострадали 5 человек.