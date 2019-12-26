На складе в Одесской области нашли 20 тысяч бутылок контрафактной водки

26.12.2019 18:08
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Новости

На одном из складов в Беляевском районе правоохранители обнаружили и изъяли из незаконного оборота контрафактный алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Так, на складе обнаружили более 19,5 тысяч бутылок водки марок «Пшенична Краля», «Пшенична П’яна Хата» и настойки Перечной. Кроме этого, на них были акцизные марки сомнительного происхождения.

По данным правоохранителей, стоимость изъятого алкоголя составляет 760 тысяч гривен.

По факту незаконного изготовления, хранения и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров ведётся следствие.

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