На ремонт пожежних водойм в Одесі планують виділити понад 3 млн гривень 68 Новости

В Одесі депутати збираються на сесії виділити 3,2 мільйона гривень на ремонт пожежних водойм, а від Державної служби надзвичайних ситуацій будуть вимагати кошторис, на що витрачали і будуть витрачати міську допомогу.

Про це стало відомо на засіданні бюджетної комісії Одеської міськради, — повідомляє Центр публічних розслідувань.

Так, під час засідання з’ясувалося, що раніше з бюджету планувалося виділити близько 2 мільйонів на ремонт пожежних водойм, але суму збільшили. Перелік робіт обіцяли надати найближчим часом.

Поки не внесли в бюджет, але вже запланували в програмі 4,6 мільйона на паливно-мастильні матеріали та інші потреби, наприклад, одяг рятувальників. Але ці гроші виділять після повного звіту про необхідні закупівлі разом з детальним звітом про витрати в минулому році.

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