На Привозе и радиорынке устроили облаву на мигрантов 50 Люди, Новости

На одесских рынках работники миграционной полиции совместно с батальоном полиции особого назначения разоблачили нелегальных мигрантов.

Среди нарушителей миграционного законодательства — граждане Азербайджана, Узбекистана, Гвинеи и Республики Мали в возрасте от 20 до 37 лет.

Полицейские составили на правонарушителей административные протоколы и направили информацию в государственную миграционной службы. Часть нарушителей имела документы для пребывания на территории Украины с просроченным сроком действия — им придется заплатить штраф. В отношении же тех, у кого такие документы вообще отсутствуют, решается вопрос о принудительном возвращении в страну происхождения.