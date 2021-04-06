На пожаре в Одесской области погибла женщина и пострадал мужчина 14 Новости

6 апреля в 6:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Кошары Лиманского района горит дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в комнате на первом этаже 2-этажного жилого дома.

Пожар был локализован в 6:34 и ликвидирован в 6:41 на общей площади 8 кв.м.

На месте пожара обнаружено тело женщины 1951 г.р. и пострадавший мужчина, которого госпитализировали.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.