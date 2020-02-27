На поселке Котовского строят новый центр админуслуг: на это потратят 23 миллиона 51 Места, Новости

К зданию Суворовской районной администрации на Добровольского пристраивают новый корпус. Здесь разместят новый центр предоставления административных услуг.

Как сообщает пресс-служба горсовета, пристройку уже возвели, утеплили и покрыли кровлю, смонтировали вентиляционное оборудование. Сейчас прокладывают внутренние инженерные сети.

Центр рассчитан на 39 рабочих мест. Его оснастят компьютерами, терминалами и информационными панелями. Закончить работы должны до конца года.

По информации с платформы публичных закупок «Prozorro» работы проводит ООО «Экстерьер-дизайн». Первый тендер опубликовали в сентябре. В аукционе участвовали две организации, «Экстерьер-дизайн» предложила самую низкую цену — 10 188 000 гривен и победила в торгах.

Через шесть дней управление капитального строительства опубликовало новый тендер на этот же объект, уже на 14,7 миллионов. В нем также участвовали две компании, и также победила «Экстерьер-дизайн». Однако компания не предоставила необходимых документов, и ее кандидатуру отклонили. У второй компании, участвовавшей в аукционе, тоже нашлись нарушения в тендерном предложении, так что торги не состоялись.

В ноябре тендер на 14,7 миллионов провели повторно. В нем участвовали три компании, и «Экстерьер-дизайн» снова победила, заключив договор на сумму 13 400 000 гривен.

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