На Поселке Котовского и в предместьях Одессы отключили до ночи воду 130 Места, Новости

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает о прекращении подачи воды с 9:30 28 сентября до 3:00 29 сентября ряду потребителей.

Отключение связано с необходимостью проведения работ по замене запорной арматуры диаметром 250 мм и 300 мм.

Воды нет по следующим адресам:

- просп. Добровольского, 155, 159,

- ул. Паустовского, 3-27, 2, 2а, 2б, 10-12б,

- с. Иличанка,

- с. Красноселка.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).