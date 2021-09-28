На Поселке Котовского и в предместьях Одессы отключили до ночи воду

28.09.2021 12:26
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Места, Новости

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает о прекращении подачи воды с 9:30 28 сентября до 3:00 29 сентября ряду потребителей.

Отключение связано с необходимостью проведения работ по замене запорной арматуры диаметром 250 мм и 300 мм.

Воды нет по следующим адресам:

- просп. Добровольского, 155, 159,
- ул. Паустовского, 3-27, 2, 2а, 2б, 10-12б,
- с. Иличанка,
- с. Красноселка.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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