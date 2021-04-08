На Поселке Котовского хотят строить паркинг, под угрозой парк Энтузиастов 9 Новости

Члены исполнительного комитета рассмотрят на ближайшем заседании проект решения о строительстве подземного паркинга в границах Днепропетровской дороги и улиц Ак. Заболотного, Высоцкого и Ак. Сахарова.

Его строительство планируют поручить КП «Городское капитальное строительство», сообщает «Таймер».

Построен паркинг будет на средства инвесторов. Это означает, что по сути «Городское капитальное строительство» выступит посредником между городом и частником, который будет строить паркинг. Так делают для того, чтобы не проводить конкурс на передачу участка земли под застройку, как надо было бы делать, если бы строительством частная фирма занималась непосредственно.

Добавим, что в границах указанных выше улиц расположена зеленая зона, известная как парк Энтузиастов.