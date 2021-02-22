На Поселке Котовского больше чем на сутки отключили воду 27

Аварийное отключение воды в части Суворовского района запланировано на 22-23 февраля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 300 мм и запорной арматуры

С 09:00 22 февраля до 4:00 23 февраля прекращена подача воды следующим потребителям:

пр-т Добровольского, 147/2, 151-153, 152/2,

ул. Махачкалинского, 10

ул. Паустовского, 11, 17а,

с. Иличанка Лиманского района.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

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