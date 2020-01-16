На охрану одесского памятника Екатерине II потратят больше полутора миллионов гривен 37 Места, Новости

1 млн 539,5 тыс. грн потратит в этом году мэрия Одессы на охрану памятника императрице Екатерине II и ее фаворитам.

Соответствующий договор профильное управление горсовета подписало с облуправлением полиции охраны, которое оказывало эту услугу и ранее. Тендер был проведен по переговорной процедуре, то есть без рассмотрения альтернативных предложений.

Чиновники сослались на постановление Кабмина, которое гласит, что предметы государственной части музейного фонда Украины подлежат обязательной охране подразделениями Государственной службы охраны МВД (сейчас это полиция охраны). Такими предметами, как известно, являются четыре фигуры фаворитов царицы, находящиеся на балансе музея Блещунова. Они остались от первого памятника, уничтоженного большевиками.

В прошлом году на охрану памятника потратили 1 миллион 303 тысячи 440 гривен.

Напомним, весной 2019-го Верховный суд поставил точку в длившейся десять лет тяжбе по поводу законности установки памятника. Он оставил в силе решения первых двух инстанций, которые отказались удовлетворять иск одесситки Надежды Содоль и Союза общественных организаций «Ассоциация казацких обществ «Сич» к Одесскому горсовету.

Казаки, напомним, требовали демонтировать Екатерину и вернуть на прежнее место памятник морякам броненосца «Князь Потемкин-Таврический».

Фемида, однако, посчитала, что решения горсовета о переносе «потемкинцев» и о воссоздании изваяния Екатерины II c фаворитами и соратниками были приняты «в границах полномочий органа местного самоуправления, с соблюдением установленной процедуры».

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