На Одессу надвигается шторм 21 Новости

12 марта в Одессе ожидается шторм и осадки в виде дождя. Возможен небольшой мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 17-21 метров в секунду.

Патрульная полиция просит водителей быть осторожными за рулем, учитывать ухудшение погодных условий и следить за изменением дорожной обстановки.

Также рекомендуется придерживаться скоростного режима и безопасной дистанции, не совершать рискованных маневров, двигаться в условиях недостаточной видимости с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

«Заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами; не оставляйте свои машины под деревьями и опасными сооружениями. Пешеходам следует быть максимально внимательными при переходе дорог!» — говорится в сообщении патрульной полиции Одессы.