На Одесской таможне разоблачили нелегальный вывоз сырья и стройматериалов под видом опасных отходов 32 Криминал, Новости

На Одесской таможне разоблачили коррупционную схему нелегального вывоза вторсырья. Последние три года сотрудники таможенной службы пропускали через границу под видом опасных отходов вторсырье, используемое в строительстве и производстве продуктов питания. При этом органы госконтроля не проводили необходимые сверки при перемещении отходов, идущих якобы на утилизацию.

Об этом стало известно из отчета об эффективности использования государственных средств ходе контроля трансграничного перемещения и контроля утилизации опасных отходов, который осуществляется в рамках Базельской программы, и опубликован на сайте Счетной палаты Украины.

В ходе проведения аудита специалисты установили ряд нарушений по обеспечению контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов и утилизации.

А именно: через пункты пропуска под видом опасных отходов под прикрытием одесских таможенников Государственной налоговой службы вывозили за границу материалы, применяемые в строительстве, вторсырье и растительные компоненты, которые используются в производстве диетического и детского питания.

Так, в 2018 и в 2019 году были выявлены факты перевозки отходов через Одесскую таможню, при отсутствии письменного согласия и выводов Минприроды. При этом органами государственного контроля не осуществлялись сверки при перемещении опасных отходов через границу.

Общие объемы перемещенных опасных отходов через государственную границу, при наличии заключений Минприроды, в 2017-2018 годах, по данным Государственной экологической инспекции в Одесской области – 356,9 тысяч тонн, не совпадают с данными Одесской таможни ГНС – 570,3 тысяч тонн, на 213,4 тысяч тонн, – говорится в аудитных документах Счетной палаты Украины.

Как сообщила экоинспекция, в 2018 – 2019 годах было переправлено 2,5 тонн луженной меди (проволоки), и более 2 6540,05 тонн (брутто) отходов строительного каучука – бутадиена, который используется для производства автомобильных шин. Без регистрации и согласования переправили и 4 тысячи 896 тонн (брутто) растительных компонентов – соевый протеиновый продукт на основе шрота, который используется для изготовления различных продуктов питания – как детского, так и диетического. А также бой стекла – в количестве 6 тысяч 230 тонн. По данным региональной налоговой службы, эти виды отходов не пересекали границу Украины в указанное время.

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