На Одесской таможне начали занижать количество пар одежды, чтобы уменьшить сумму налогов 44 Новости

На таможне снова начала работать одна из схем, которая позволяет импортерам уменьшать размер НДС и пошлины примерно на 20 %.

Речь идет о намеренном занижении количества пар одежды и обуви импортерами в момент растаможивания товаров. Схема происходит следующим образом: вес контейнера одежды указывается соответствующий действительности, но количество пар одежды меньше, чем есть на самом деле. Такие махинации позволяют импортерам платить меньший размер пошлины и НДС при таможенной чистке. Относительно растаможивания обуви, здесь немного сложнее, так как реальное количество пар обуви посчитать легче, чем одежды. Поэтому здесь применяется другая схема: вес упаковки товара указывается больше действительного. Это делается с целью приравнять вес заниженного товара под вес контейнера. Об этом сообщили интернет-изданию «Монитор» источники в Офисе Президента.

Предотвратить такие махинации на таможне вполне реально. Только это не делается, потому-то невыгодно определенным людям. В первую очередь сотрудникам СБУ, под «крышей» которых находятся контейнеры с товарами. Чтобы искоренить такие схемы, потребуется большая политическая воля руководства страны. В первую очередь нужно обязать всех, кто занимается торговлей (в том числе частных предпринимателей на льготных условиях), иметь при себе кассовые аппараты. Это позволит собирать НДС не на границе, а при моменте продажи. Сейчас НДС собирается прямо на границе при растаможке и ФЛП не предоставляют чеки своим импортерам за товар.

Данный вопрос подымался уже не единожды, при каждом президенте. Но всякий раз, когда Верховная Рада голосовала за законопроект, в Киеве собиралась туча протестующих предпринимателей, которые видели в этом угрозу для своего бизнеса. Они опасаются, что нововведения попросту «убьют» десятки тысяч бизнесов, а налоговики «съедят» предпринимателей, если чек окажется «неправильным». Естественно, что такой законопроект сильно ограничивают свободу действий предпринимателей и во многом обязывает, а самое главное – заставляет работать в белую. Но как бы не сопротивлялись предприниматели, все же закон был принят 20 октября 2019 года и вступит в силу через полгода. Теперь стоит вопрос в слаженности работы налоговой службы, а именно насколько эффективно она сможет обеспечить перевод торговцев за кассовые аппараты. Ведь в нашей стране любые реформы встречают сопротивление на всех уровнях.

С октября 2019 года и. о. начальника Одесской таможни ГФС является Игорь Резник. С 2015 по 2018 год он работал на Харьковской таможне. В начале 2019 года временно возглавлял Херсонскую таможню, а в феврале-апреле 2019 года – Николаевскую. Его жена Ольга Конова работает судьей в Хозяйственном суде Харьковской области. Игорь Николаевич проявил себя как весьма одиозная и скандальная личность. Даже ГБР взялось расследовать махинации Резника. В частности, расследуется случай, как под руководством Игоря Резника на Николаевской таможне были выявлены нарушения при оформлении ввоза минеральных удобрений, вследствие чего государство потеряло 162,7 млн. грн.

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