На одесских улицах неисправен каждый восьмой гидрант 21 Места, Новости

По информации интернет-издания «Монитор», в Одессе 373 нерабочих пожарных гидранта и 168 пожарных водоемов. Как сообщается, наибольшее количество неисправных гидрантов и водоемов в Приморском районе – 202. Суворовский район занят второе место по количеству неисправных средств тушения пожара. Там в нерабочем состоянии находятся 79 гидрантов и 41 водоем. Третье место разделили между собой два соседних района – Киевский и Малиновский. На Таирова пожарные обнаружили 71 неработающий пожарный гидрант и 40 неисправных водоемов. А на Черемушках 69 неисправных гидрантов и 39 водоемов.

Всего же в Одессе 2 тыс. 393 уличных пожарных гидрантов и 1 068 на различных объектах. Больше всего пожарных гидрантов в Приморском и Малиновском районах. Также на территории города размещен 141 уличный пожарный водоем и 723 на объектах.

Как известно, по приказу МВД Украины №696 от 15.06.2015 г., проверка противопожарного водоснабжения ГСЧС должна проводить два раза в год. Весной проверка проходит в апреле-мае с пуском воды, а осенью — в сентябре-октябре осматривают внешние факторы. Между тем, одесские спасатели с 2014 по 2019 гг. провели 10 проверок противопожарного оборудования.

Отметим, что все пожарные гидранты находятся на балансе монополиста «Инфоксводоканал». Компания отвечает за их содержание в исправном виде. В марте 2017 г.Одесский горсовет принял целевую программу пожарной и техногенной безопасности в городе на 2017-2021 гг. В рамках программы на капитальный ремонт, возобновление и текущее содержание пожарных водоемов за 5 лет из городского бюджета планируется выделить 29 млн грн.