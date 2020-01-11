На Одещині у військовому містечку підрядник привласнив понад 6 мільйонів 24 Криминал, Новости

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що Південне ТерКЕУ із ТОВ "Будівельна компанія "Укрінбуд„" уклало договір генерального підряду на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу у військовому містечку Дачне-2, що розташоване в с. Дачне Одеської області, на загальну суму майже 25 млн гривень. Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону України.

"Упродовж 2018 року, на підставі актів виконаних робіт, Південне ТерКЕУ прийняло та оплатило підряднику роботи на суму понад 12 млн гривень. Однак за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним, вказаним в актах приймання виконаних робіт, та мають різницю на суму 6,1 млн гривень", – йдеться у повідомленні військової прокуратури.

На даний час Військова прокуратура Південного регіону України готує матеріали для призначення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи, після завершення якої вирішуватиметься питання про повідомлення винним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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