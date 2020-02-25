На Одещині горів Нижньодністровський національний парк 65 Места, Новости

У Білгород-Дністровському районі Одеської області горів Нижньодністровський національний природний парк.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 24 лютого приблизно о 19:45 до служби порятунку «101» надійшла інформація про займання рослинності поблизу автодороги Одеса – Рені.

Після прибуття рятувальники виявили загоряння очерету окремими осередками на території Нижньодністровського національного природного парку.

Як зазначається, пожежники не змогли під’їхати до вогнищ загоряння через відсутність технічних можливостей для проходження в плавнях.

Тому підрозділ ДСНС провели моніторинг ситуації.

О 01:25 пожежу ліквідували самозатуханням на площі приблизно 15 га. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Як заявили в Нижньодністровському нацпарку, пожежа сталася в заповідній зоні.

«Займання сталося в районі 48 км траси Одеса – Рені. Північний вітер розігнав вогонь уздовж лиману», – повідомили в адміністрації заповідника.

Нагадаємо, 21 січня в Біляївському районі Одеської області загорілася територія Нижньодністровського національного природного парку. Керівництво заповідника заявило про можливий підпал і звернулося до поліції.

Довідка. Нижньодністровський національний природний парк, розташований на території Білгород-Дністровського, Біляївського та Овідіопольського районів Одеської області, був створений у 2008 році. Площа природного парку становить 21 311,1 га.

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