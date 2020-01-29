На Одещині депутат сільради відкрив вдома підпільний цех  з виготовлення алкоголю

29.01.2020 12:39
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Новости

Виготовлені чиновником напої не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні.

Фіскали разом з прокуратурою направили до суду кримінальне провадження за обвинуваченням депутата селищної ради однієї з ОТГ у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, та перевезенні фальсифікованних алкогольних напоїв, вчиненим за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє пресслужба ДФС в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що підозрювані без ліцензій на зберігання та продаж алкогольних напоїв організували на Одещині незаконний цех з виготовлення алкоголю. Виготовляли фальсифікат вдома у депутата селищної ради для подальшого продажу.

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