На Одещині депутат сільради відкрив вдома підпільний цех з виготовлення алкоголю 95 Новости

Виготовлені чиновником напої не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні.

Фіскали разом з прокуратурою направили до суду кримінальне провадження за обвинуваченням депутата селищної ради однієї з ОТГ у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, та перевезенні фальсифікованних алкогольних напоїв, вчиненим за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє пресслужба ДФС в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що підозрювані без ліцензій на зберігання та продаж алкогольних напоїв організували на Одещині незаконний цех з виготовлення алкоголю. Виготовляли фальсифікат вдома у депутата селищної ради для подальшого продажу.

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