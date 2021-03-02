На обочине дороге в Одесской области нашли тела двух мужчин 11 Новости

Правоохранители Одесской области устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин, тела которых обнаружили в ночь на 2 марта возле села Молодежное и поселка Черноморское.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

На телах погибших обнаружены повреждения, характерные для тех, что получают в результате ДТП. Кроме того, рядом были найдены обломки автомобилей.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы. Полицейские устанавливают личности покойников, а также лиц, которые могут быть причастны к их гибели. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В полиции просят откликнуться свидетелей или очевидцев событий.