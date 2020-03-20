На капитальный ремонт одесской больницы потратят 18 миллионов 22 Новости

Одесскую больницу №8, которая находится на Фонтанской дороге, 110, планируют отремонтировать до конца марта 2021 года. На капремонт готовы выделить 18 миллионов 355 тысяч гривен.

Тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

Заказчиком капитального ремонта одесской ГКБ №8 выступило Управление капитального строительства Одесского горсовета.

Финансироваться ремонт будет за счет городского бюджета, но в тендере указали, что и за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Аукцион, во время которого определят компанию-победителя, должен состояться 6 апреля 2020 года.

Отметим, что работы подрядчик должен будет завершить до 31 марта 2021 года.

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