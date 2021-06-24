На Хаджибейском мосту закроют движение для машин на две ночи – схема объезда

На мосту через Хаджибейский лиман, что находится на трассе Одесса – Киев, ограничат движение автомобилей.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.
Ведомство проводит на мосту работы по установке системы взвешивания в движении Weigh-in-Motion (WIM). В связи с чем 25 июня с 21:00 до 5:00 и 26 июня с 23:00 до 5:00 весь транспорт пускать не будут.
«WIM – это набор датчиков, камер и лазерных сканеров, которые фиксируют общий вес транспортных средств и нагрузки на ось, автоматически распознают номерные знаки и фиксируют габариты», – уточнили на Facebook-странице дорожников.
Областная служба автодорог опубликовала схему объезда моста на время перекрытия.