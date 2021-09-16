На Деволановском спуске заканчиваются работы по замене водопровода 32 Места, Новости

В Одессе продолжается капитальный ремонт Деволановский спуска на участке между ул. Еврейской и Карантинным спуском.

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, практически завершены работы по замене магистрального водопровода с устройством колодцев: отремонтировано 11 имеющихся, обустроены более 15 новых колодцев водопровода, приямков и зон поддержания технического состояния водопроводных сетей.

На завершающей стадии находится реабилитация двух ливневых коллекторов, проходящих под спуском.

Запланированы работы по обновлению коллекторов на участке, примыкающем к Карантинному спуску и Таможенной площади.

В ближайшее время начнутся работы по перекладке газовых сетей под спуском, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

После работ по обновлению коммуникаций отремонтируют дорожное покрытие, на проезжую часть нанесут разметку и установят дорожные знаки. Кроме того, приведут в порядок тротуары и капитально отремонтируют наружное освещение.

Срок завершения работ по договору — конец 2022 года.