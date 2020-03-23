На борьбу с коронавирусом депутаты горсовета отдадут из депфондов по пять миллионов с фракции 109 Идеи, Новости

На аппаратном совещании в Одесском городском совете сегодня, 23 марта, снова поднимался вопрос выделения денег из депутатских фондов фракций мэрии на борьбу с коронавирусом.

Про выделение средств фракциями горсовета отчиталась директор департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега.

По ее словами, депутаты городского совета на сессии 18 марта заявили о намерении выделить часть своих депутатских фондов на оплату необходимых средств для борьбы с коронавирусом, но пока заявка поступила только от одного избранника.

В тоже время, по словам главы фракции «Доверяй делам» Олега Брындака, на совещании с главами фракций депутаты решили выделить по пять миллионов в общем с каждого объединения. Отметим, что на сегодняшний день в Одесском городском совете четыре фракции и восемь внефракционных депутатов.

По словам Олега Брындака, конкретные заявки от других депутатов должны поступить сегодня, 23 марта, к вечеру.

В свою очередь, Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что неплохой была бы аналогичная инициатива от народных депутатов, избранных для защиты интересов жителей Одессы, а городских избранников призвал активизироваться.

Мэр напомнил, что сессия, на которой депутаты высказали эту идею состоялась 18 марта, а сегодня уже 23.

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