На Балтской дороге в Одессе начали ремонт тротуара: на него потратят почти 5 миллионов гривен 28 Новости

В Одессе приступили к капитальному ремонту тротуара на Балтской дороге – улицы Профессора Карышковского до переулка Восьмого марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации в системе публичных закупок ProZorro, стоимость работ составит 4 726 480 гривен. Выполняет их ООО «Укрбуд трест» – именно эта компания победила в тендере, который организовало управление дорожного хозяйства Одессы. Договор с компанией управление заключило 17 января.

Согласно документам, подрядчик должен отремонтировать 2 465 м2 тротуара по четной стороне Балтской дороги. После капремонта здесь должны появиться тротуары, их выложат из плитки с использованием тактильной плитки. Кроме того, сделают парковочные площадки, специальные карманы для мусорных контейнеров и приподнятый пешеходный переход. .

Как отметили в мэрии, капремонт тротуара позволит обеспечить более безопасное передвижение учащихся школы № 41 на Большевике. В договоре указано, что закончить все работы «Укрбуд трест» должен до 31 декабря 2021 года. В мэрии же обещают, что компания справится с этим к середине лета 2020 года.

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