На 18 марта больных коронавирусом в Одессе нет: пациент инфекционки сказал неправду 77 Новости

В ночь с 17 на 18 марта, в мэрии сообщили, что заболевших коронавирусом в Одесской инфекционной больнице нет. По их информации, все другие данные являются ложными.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия ссылается на данные Оперативного штаба, Департамента здравоохранения и главного врача Инфекционной больницы, согласно которым в Одессе в нет подтвержденных случаев коронавируса.

Отметим, что ранее пациент инфекционной больницы распространил в соцсетях заявление, что у него коронавирус. Выяснилось, что это неправда, и его могут привлечь к ответственности за распространение ложной информации об эпидемии.

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