На 13-й станции Большого Фонтана одесситы митинговали против застройки побережья 98 Места, Новости

По словам жителей Фонтана, на склонах ведётся строительство сразу нескольких жилых комплексов. И сегодня они пришли высказать свой протест, против этого строительства.

Кроме того, у застройщика одного из жилых комплексов, по словам людей, закончилось разрешение на установку забора. А потому одесситы в присутствии полиции решили снести забор.Затем люди с плакатами стали ходить по пешеходному переходу, блокируя движение автотранспорта. Общественный транспорт протестующие пропускали.По словам собравшихся, уже достигнуто соглашение с областной властью на проведение в ближайшее время круглого стола по данному вопросу. Люди надеются, что на встречу придут представители застройщика и городских властей, чтобы прийти к общему решению этой проблемы.По словам одесситов, необходимо прекратить хаотичную застройку прибрежной зоны начиная с 10-й по 16-ю станции Большого Фонтана. Источник