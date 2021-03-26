На 10-й и 11-й станциях Фонтана отключили воду на весь день 8 Новости

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций об отключении 26 марта водоснабжения в домах на 8 улицах Одессы.

Это связано с проведением ремонтных работ по переключению участка водопровода диаметром 300 мм.

С 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

- Фонтанская дорога, 115-123,

- Костанди,

- Гаршина,

- Ляпидевского,

- Куприна,

- Репина,

- Дачная,

- Ванный пер.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).