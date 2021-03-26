На 10-й и 11-й станциях Фонтана отключили воду на весь день

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций об отключении 26 марта водоснабжения в домах на 8 улицах Одессы.
Это связано с проведением ремонтных работ по переключению участка водопровода диаметром 300 мм.
С 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога, 115-123,
- Костанди,
- Гаршина,
- Ляпидевского,
- Куприна,
- Репина,
- Дачная,
- Ванный пер.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).