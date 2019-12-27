"Мы потеряли сердце нашего коллектива": на биофаке Одесского университета простились с коллегами, погибшими в пожаре на Троицкой 44 Люди, Новости

Сегодня утром родственники и коллеги проводили в последний путь сотрудников Института морской биологии НАН Украины, погибших 4 декабря в страшном пожаре на Троицкой, 25.

Прощание с директором учреждения доктором биологических наук Борисом Александровым и кандидатом биологических наук Галиной Иванович прошло в фойе здания биологического факультета ОНУ имени И.И. Мечникова в Шампанском переулке

Как передает корреспондент «Думской», просторное помещение не смогло вместить всех желающих отдать дань памяти выдающимся ученым.

Письмо с соболезнованиями прислал и президент Национальной академии наук Борис Патон.

По словам исполняющей обязанности директора НИИ Галины Миничевой, гибель Александрова и Иванович — тяжелая утрата для науки. Вместе с родственниками погибших и украинскими учеными скорбят гидробиологи со всего мира.

«Нашу скорбь не передать словами, — говорит Миничева. — Мы потеряли не только научного лидера и его помощника. Мы потеряли сердце нашего коллектива. И Борис Георгиевич, и Галина Валентиновна — это те люди, вокруг которых проходила жизнь нашего института. Это уникальные люди. Борис Георгиевич — это человек-праздник, настоящий одессит и прирожденный исследователь и администратор. Галина Валентиновна — человек долга, который до последнего оставался со своим руководителем.

Наш коллектив сделает все возможное, чтобы институт, в который Борис Георгиевич вложил свою душу, продолжал работать. Одна из функций нашего института, который много лет возглавлял Борис Георгиевич, связана с международными обязательствами Украины. Мы подписали договоры, согласно которым должны следить за состоянием Черного моря. В память о великом ученом мы будет продолжать его дело».

Ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко тоже считает, что гибель двух ученых — это потеря для всего украинского государства.

«Это страшная трагедия и, к сожалению, свидетельство того, в каком состоянии находится украинская наука, — отметил эколог. — Это серьезный удар по морской биологии. Борис был из плеяды настоящих интеллигентов, очень скромный и доброжелательный. Я надеюсь, что эта трагедия всколыхнет власть имущих и повернет их взоры в стороны украинской науки».

Бориса Александрова и Галину Иванович похоронят на Новогородском (Таировском) кладбище. В память о них на арт-объектах «Крылья ангела», установленных по инициативе доктора Александрова на одесском Ланжероне и набережной Батуми, повязали траурные лента.

Борис Георгиевич Александров — доктор биологических наук, член-корреспондент НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. С 1980 года и до последнего дня Борис Александров проработал в ГУ «Институт морской биологии НАН Украины». Он прошел путь от инженера-гидробиолога директора учреждения. Кроме того, долгие годы профессор Александров преподавал в ОНУ имени И.И. Мечникова.

За свою жизнь ученый написал более 200 монографий и статей. Более десяти лет возглавлял экспертную группу по сохранению биологического разнообразия в Комиссии по защите Черного моря от загрязнения.

Галина Валентиновна Ииванович — кандидат биологических наук. С 1985 года и до последнего дня проработала в ГУ «Институт морской биологии НАН Украины». Автор более 50 научных статей, была членом множества научных обществ.

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