Молодая сутенерша из Одессы устроила сеть борделей по всей стране

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области, жительница Одессы подбирала девушек для занятия проституцией, размещая в интернете объявления о высокооплачиваемой работе в разных регионах страны для привлекательных девушек.

В снятых квартирах женщины посменно оказывали услуги сексуального характера клиентам. Стоимость таких услуг составляла 1500 гривен за час, из них 50% заработка девушки оставляли себе, а остальное перечисляли на банковские счета организатора.

Полицейские провели ряд обысков в этих квартирах и изъяли черновые записи с суммами, полученными в результате преступной деятельности, деньги, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

По информации полиции, в Виннице работали девушки из Ивано-Франковской и Харьковской областей. За занятие проституцией они привлечены к административной ответственности.

Организаторше незаконного бизнеса грозит до 7 лет заключения по ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Досудебное расследование продолжается.