Молодая одесситка ночевала с новорожденным на батутах из-за ссоры в семье 23 Люди, Новости

Полицейские проверили информацию о женщине, которая ночевала на игровой площадке с младенцем, и составили на нее протокол.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, о том, что 21-летняя женщина с 2-месячным сыном провела ночь на батутах в Суворовском районе, правоохранители узнали из интернета.

Она пояснила, что поссорилась с родными, забрала маленького сына и пошла с ним на площадку, где работает охранником отец ребенка.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на женщину составили протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас она с сыном временно поселилась у знакомых своего гражданского мужа.

Дальнейшей судьбой семьи будет заниматься служба по делам детей.