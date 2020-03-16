Митинг под мэрией: националисты требовали отставки нового вице-мэра 18 Люди, Новости

Несмотря на объявленный в городе карантин и рекомендацию воздержаться от массовых мероприятий, активисты “Правого сектора” и организации “Сокол” пикетировали Одесский горсовет. Националисты требовали отставки нового строительного вице-мэра Сергея Подгайного, которого считают “профессиональным коррупционным технократом”.

Впрочем, “лимит” в 200 человек активисты не превысили: в акции приняли участие несколько десятков человек.

Националисты пришли под мэрию с флагами и плакатами, скандировали “Подгайный, уходи в отставку!”.

По словам представителей “Сокола”, новый вице-мэр – “профессиональный коррупционный технократ”.

Он работал в городской власти и при Костусеве, и при Гурвице, и отметился в многочисленных коррупционных схемах, – говорит представитель организации Игорь.

Активисты обвиняют вице-мэра в причастности к аферам с недвижимостью в центре Одессы.

По мнению националистов, возвращение Подгайного в городскую власть связано с будущими местными выборами. Активисты убеждены, что с помощью коррупционных схем новый вице-мэр обеспечит финансирование избирательной кампании Геннадия Труханова.

К слову, “досталось” на митинге и самому мэру: активисты требовали его отставки.

Труханов относится к Одессе не как к родному городу, а как к источнику прибыли, – говорит представитель “Сокола”.

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