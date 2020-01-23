Місцевий депутат попри думку ДАСУ реконструює каналізацію Ізмаїлу за 80 мільйонів

Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради Одеської області 15 січня за результатами тендеру замовив ПБП «Кингс» реконструкцію каналізації за 80,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До квітня 2022 року в рамках проекту «Чиста ріка», який фінансується Євросоюзом за програмою «Румунія-Україна 2014-2020», мають реконструювати каналізаційні мережі з улаштуванням резервного трубопроводу у південній і південно-східній частинах міста.
За підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, найбільше коштів відведено на склопластикові труби SN10000 PN10 DN 400 по 2 508 грн./м та GRP Flowtite WP DN 800 по 6 200 грн./м. Однак у відкритих джерелах не вдалося знайти їхні ринкові ціни.
Поліетиленові труби для холодної води РЕ 100 SDR-17 діаметром 450х26,7 мм замовили по 2 145 грн./м. Рік тому їх продавали на ринку дещо дорожче – по 2 781 грн./м без ПДВ.
Природний рядовий пісок коштує 640 грн./куб. м, що вище від цін на інших тендерах. Так, восени Рівненська САД законтрактувала його уп’ятеро дешевше – по 113 грн./куб. м.
Ціна угоди всього на 0,001% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 80,17 млн грн.
Конкуренти ТОВ «Стройнавігатор» Ігоря та Василя Шаргородських і ТОВ «Філітес Груп» Станіслава Поліводи (нині «Перукарня Глорі-777» Антоніни Кравець) пропонували на 5-15% нижчі ціни, але їх відхилили за відсутність цілої низки необхідних документів.
ДАСУ заявила, що замовник мав відхилити «Кингс» за відсутність копій трудових книжок головного інженера та інженера з проектно-кошторисної роботи і довідки про тендерну пропозицію, а потім відмінити закупівлю у зв’язку з відхиленням усіх учасників.
«Кингс» належить директору Георгію Кінєву, депутату Ізмаїльської міськради (раніше Партія регіонів, нині «БПП «Солідарність»). Фірма заснувала ДочП «Кінгс Едюкейшн».