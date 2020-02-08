Міст по дорозі до Чорноморська виявився не з дешевих: На нього виділять ще 38 мільйонів 50 Новости

Керівник Одеської ОДА Максим Куций провів зустріч із міським головою Чорноморська Валерієм Хмельнюком за участі дорожників та транспортників.

Про це повідомляє Одеська ОДА.

В облдержадмістрації хочуть дофінансувати будівництво мосту та виділити 38 мільйонів гривень з дорожнього фонду області.

Мер Чорноморська запевнив, що на наступній сесії міськради депутати направлять кошти на будівництво, роботи будуть виконані у найкоротші терміни, а міст буде передано на баланс Укравтодору.

“Стратегічний об’єкт необхідно завершити цього року. Від нього залежить чи не вся транспортна інфраструктура міста, порту та південних районів Одещини. Закликаю всіх депутатів Чорноморська підтримати це рішення”, – вважає Максим Куций.

Нагадаємо, раніще на об’єкт збиралися витратити тільки 132 мільйони грн.

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