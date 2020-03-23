Минздрав назначил главного санитарного врача в Одесской области 104 Люди, Новости

Директора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Виталия Гончарова назначили главным санитарным врачом Одесской области.

Об этом говорится в распоряжении замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Виталий Гончаров закончил Одесский Медин и Академию госуправления. С 2000 по 2007 годы он работал в областной санэпидемстанции, позже возглавлял санитарно-эпидемиологические станции в Березовском и Килийском районах. Директором областного лабораторного центра является с 2016 года.

Согласно электронной декларации, новый главный санврач области владеет квартирой в Одессе и земельными участками в Лесках и Светлом. Его супруга Елена является совладелицей двух квартир в Одессе, пяти земельных участков в Приморском и одного в Фонтанке, а также владелицей автомобиля Toyota Camry 2016 года выпуска. В прошлом году Виталий Гончаров заработал в лабораторном центре 186,2 тыс. грн: как директор центра и как врач-эпидемиолог. Кроме того, он получил 38,5 тыс. грн пенсии.

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