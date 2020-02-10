Минюст уволил начальника Одесского СИЗО: названа причина 45 Новости

В понедельник, 10 февраля, министр юстиции Украины Денис Малюська издал приказ об увольнении с занимаемой должности начальника Одесского следственного изолятора подполковника внутренней службы Владимира Шевченко. Об этом сообщила одесская журналистка и блогер Ирина Гриб.

«СБУ накрыла наркоторговцев из сотрудников СИЗО. Вот и увольнение по этой теме», — написала в Facebook блогер Ирина Гриб, выложив упомянутый «кадровый» приказ.

В нем, в частности, указано, что с 11 февраля исполнять обязанности руководителя СИЗО будет замначальника по социально-воспитательной и психологической работе подполковник внутренней службы Владимир Хведчук.

Достоверность данной «ротации» подтвердили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.

Характерно, что сегодня утром задержан сотрудник этого СИЗО, снабжавший заключенных наркотиками. Как сообщили в прокуратуре Одесской области, во время обыска у задержанного изъяли каннабис, метадон и амфетамин.

По версии следствия, служащий систематически проносил на территорию учреждения наркотики с целью их передачи заключенным. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения (ч. 2 ст. 307 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Несколько дней назад в государственном учреждении «Одесский следственный изолятор» Министерства юстиции Украины Одесском несовершеннолетний заключенный пытался совершить самоубийство. Этот факт вскрыли сотрудники прокуратуры области и начали уголовное производство за ненадлежащее исполнение должностными лицами изолятора своих служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

«Прокуроры обнаружили, что администрацией учреждения крайне неэффективно проводится индивидуально-профилактическая работа с наиболее опасной категорией лиц с точки зрения возможности совершения ими самоубийства. Это приводит к тому, что несовершеннолетние наносят себе увечья…» — пояснили в прокуратуре.

Как отмечается, вскрытый прокурорами случай — не единичный. Правоохранители зарегистрировали еще три уголовных производства по фактам получения несовершеннолетними телесных повреждений, в соответствии с юридической квалификацией по ч. 3 ст. 120 («Доведение несовершеннолетнего до самоубийства») Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно «ФАКТАМ», в упомянутом выше последнем случае с несовершеннолетним, 2003 года рождения, он пытался вскрыть себе вены одноразовым лезвием.

В марте прошлого года начальника отдела СИЗО уличили в вымогательстве 2 тысяч долларов. Эти деньги якобы были получены от заключенного за досрочное освобождение, а также за то, чтобы он не попал в карцер.

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