Министр соцполитики приехала в Одессу 78 Люди, Новости

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская сегодня с рабочим визитом приехала в Одессу.

Об этом в Facebook написала сама чиновница.

«Начала рабочую поездку в Одесскую область с селекторного совещания «Обеспечение прав и лучших интересов ребёнка — приоритет государственной политики», написала Министр.

Соколовская заявила об увеличении правительством выплаты минимум на одну тысячу гривен опекунам, которые возьмут ребёнка из интерната в свою семью.

«Чтобы вывести детей-сирот из интернатов, Правительство увеличило выплаты минимум на 1 тыс. грн в месяц», — написала Министр.

Таким образом Министерство социальной политики собирается осуществлять комплексный подход к реформе интернатов и перевод детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки в семейные формы воспитания. Одним из элементов этого подхода является увеличение финансирования на детей.

«Наша цель — каждый ребёнок должен воспитываться в семье или в форме воспитания, приближённой к семейной. Уже с 2020 года увеличены выплаты детям-сиротам и детям, лишённым родительской опеки, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приёмных семьях и в семьях патронатных воспитателей с 2 ​​до 2,5 прожиточных минимумов, — сказала на селекторном совещании Юлия Соколовская. — В абсолютных цифрах это увеличение выплат минимум на 1100 грн в месяц. В случаях детей с инвалидностью — увеличение составит от 2 до 3,5 прожиточных минимумов, что составляет почти 3 тыс. грн в месяц».

Также, по данным чиновницы, в 2020 году правительство увеличило размер денежного обеспечения приёмным родителям и родителям-воспитателям с 70 до 100% от прожиточного минимума. В денежном эквиваленте это означает 630 гривен в месяц дополнительно.

Юлия Соколовская рассказала и о новациях для такой категории детей и в плане приобретения для них жилья.

«В прошлом году, благодаря нашим действиям и совместным усилиям с местными властями, мы закупили почти вдвое больше жилья для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки. Если в 2018 году было 829 квартир, то в 2019 году нам удалось достичь показателя в 1971 квартиру», — сказала Министр.

Министру соцполитики Юлии Соколовской сегодня в Одессе показали центр раннего вмешательства на базе детской поликлиники на проспекте Глушко, детский реабилитационный центр им. Бориса Литвака и лагерь «Молодая гвардия».

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