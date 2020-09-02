Министерство здравоохранения объявило конкурс на должность ректора одесского Медина 244 Новости

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов 25 августа подписал распоряжение о проведении соответствующего конкурса. МОЗ принимает заявки до конца октября.

Потенциальные кандидаты должны быть гражданами Украины с научно-педагогическим стажем более 10 лет, иметь научные степень и звания, а также владеть украинским языком.

Напомним, неразбериха с руководством одесского Медина длится с 2018-го года. Тогда министр здравоохранения Ульяна Супрун уволила ректора Валерия Запорожана, который руководил ВУЗом более 20 лет. Сторонники Запорожана не приняли новое руководство, назначенное из Киева. Это привело к конфликту и двоевластию в университете.