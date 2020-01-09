"Мінеру", який вчора увірвався в аеропорт Одеси, повідомили про підозру

09.01.2020 16:50
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Криминал, Новости

Прокуратура повідомила про підозру 26-річному одеситу, який 8 січня зробив неправдиве повідомлення про мінування міжнародного аеропорту «Одеса».

Як поінформували УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, вранці 8 січня чоловік зателефонував на лінію «102» і повідомив про замінування аеропорту.

«Далі, зловмисник, збивши шлагбаум, на мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту, вбіг усередину терміналу і наказав персоналу і пасажирам евакуюватися», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в автомобілі й за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили і вилучили комп'ютерну техніку та пневматичну рушницю.

Зараз вирішується питання про обрання фігуранту злочину запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції Одеси за 1 ч. ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до шести років.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня в поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, що в Одесі на низці об'єктів, у тому числі стратегічних, станеться вибух. Серед об'єктів – міжнародний аеропорт «Одеса», Одеська міська рада та будівля УСБУ в Одеській області.

За інформацією колишнього радника начальника регіонального главку Нацполиции Руслана Форостяка, невідомий у балаклаві і куртці з написом «Совість» на мікроавтобусі заїхав в аеропорт і, збивши шлагбаум, прорвався до пасажирського терміналу. Він почав кричати, що аеропорт замінований, після чого його затримали.

Пізніше поліція заявила, що чоловік перебував у неадекватному стані.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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