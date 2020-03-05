Миллионы на ветер: закупленные Одесской областью мобильные весовые комплексы для дорог так и не начали работать

Эту информацию подтвердили как в ОГА, так и в облсовете.

Шесть передвижных комплексов габаритного-весового контроля, которые были закуплены за счет бюджета Одесской области еще в 2018 году, до сих пор не работают.

Решение о приобретении техники региональное собрание приняло на сессии 16 июня 2017 года. На эти цели депутаты выделили управлению транспортно-коммуникационной инфраструктуры ОГА 7 миллионов гривен.

Весовые комплексы должны были стать решающим фактором в борьбе с перегрузами фур, которые являются одной из причин плохого состояния автодорог области. Представители облгосадминистрации и «Укртрансбезопасности» неоднократно просили именно передвижные устройства, так как коварные дальнобои используют любую лазейку, чтобы объехать стационарные пункты контроля.

Приобрести машины чиновники смогли через полгода после решения сессии. Результативным стал только третий тендер, проведенный 16 марта 2018 года. На нем победила компания «Крок Альянс». 30 ноября того же года она поставила шесть мобильных весовых комплексов на базе Renault Master L3H2. Еще несколько месяцев понадобилось, чтобы передать технику на баланс облавтодора. Власти планировали, что уже в 2019-м она заработает, но…

На дворе уже март 2020 года, однако ни одна из шести машин так и не начала функционировать. В облсовете нам рассказали, что причина — в отсутствии специалистов: мол, «Укртрансбезопасность» не может найти людей.

В ОГА обнадежили: дело не в этом, просто затянулась сертификация, и уже через несколько месяцев комплексы заработают

«В частности, для подключения необходимо получить разрешение «Укртрансбезопасности», которая сейчас находится в состоянии реорганизации», — сообщили в пресс-службе администрации.