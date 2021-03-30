Мэрия выделяет почти 30 миллионов на ремонт сквера «Регенсбург» 14 Новости

Управление капстроительства Одесского горсовета объявило тендер на капитальный ремонт элементов благоустройства и инженерных сетей сквера «Регенсбург» на пересечении Старопортофранковской, Пишоновской и Мечникова.

Мэрия готова выделить на обновление сквера площадью 0,5 га почти 30 млн гривен, передает 8NEWS.

Процесс принятия заявок на участие в конкурсе уже идёт, а 13 апреля выберут подрядчика, который должен будет сдать обновленный сквер до 31 декабря.

Напомним, что в мэрии презентовали визуализацию будущего благоустроенного сквера ещё в сентябре 2019 года. В сквере были запланированы каскад сухих фонтанов, зоны активного отдыха (две детские и две спортивные площадки с частично инклюзивными элементами), система автоматического полива растений, ящики с пакетами для собачьих экскрементов, модульный туалет для людей и система видеонаблюдения.

В честь одесско-регенбургского сотрудничества в сквере установят памятный знак городу-побратиму.