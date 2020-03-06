Мэрия решила вместо благоустройства Дюковского парка построить отель, ТЦ и масштабную парковку

Соответствующая информация появилась на сайте коммунального учреждения «Грантовый офис “Одесса 5Т”». Проект, который предложило инвестиционное агентство, называется «Ревитализация Дюковского парка». Согласно проекту на месте Дюковского парка планируется открытие отеля сети Hilton на 150 номеров площадью 5 500 кв. м., строительство трехэтажной автомобильной стоянки на 294 места площадью 8 755 кв. м. и крытого торгово-развлекательного центра. Стоимость реализации проекта не указана. Этот проект вызывает удивление, поскольку уже 10 лет парк находится в аренде, которая и хотела в обмен на благоустройство построить там коммерческие объекты. Мэрия в очередной раз вынашивает какие-то идеи в тайне от общественности.

В случае, если инвестор будет найден, а договор аренды с компанией-арендатором будет разорван, то со своей стороны инвестиционное агентство «Одесса 5Т» предоставит ему ряд привилегий, а именно:

налоговые льготы;

оформление необходимых документов;

возможность подключение коммуникаций и развитие инфраструктуры за счет городского бюджета;

привлечение соинвесторов.

Данный проект полностью копирует предложенный в 2014 году директором ООО «Катюша» Александром Сидорским план по восстановлению и реконструкции Дюковского парка. Тогда Александр Сидорский тоже предложил построить на территории парка отель сети Hilton и торгово-развлекательный центр. Кроме того, в парке планировалось строительство детских и спортивных площадок, кафе. Но тогда эта идея по реконструкции парка утихла и ни к чему не привела.

В то время, пока одесситы подают петиции на сайте горсовета с просьбой расторгнуть договор аренды Дюковского парка с недобросовестным арендатором и провести его благоустройство, чиновники в это время разрабатывает проект по превращению парка в ТЦ.

То есть, местная власть решила, что на месте Дюковского сада, в котором находилась летняя резиденция отца города Дюка де Ришелье, единственным цивилизованным вариантом будет снести здания-памятники архитектуры и на их месте построить отель, трехэтажную стоянку и торговый центр. Сами понимаете, что одесситы потеряют не только историческое наследие, но и уменьшится зеленая площадь Дюковского сада. Этот парк является единственным в районе Слободки и улицы Балковской. А такой вариант, как выделение денег из местного бюджета на благоустройство парка после переведения его на баланс города, видимо, даже не рассматривался. Это значит, что все просьбы одесситов были пропущены мимо ушей.

Ранее журналисты интернет-издания «Монитор» писали о том, что, поскольку Дюковский парк является памятником архитектуры, то между арендатором и департаментом культуры ОГА был подписан охранный договор. Из-за того, что арендатор за 10 лет так и не выполнил ни одного условия охранного договора, Одесская ОГА обязана была давно расторгнуть этот договор и изъять земли у фирмы-арендатора, но не сделала этого. В итоге, ни Одесская мэрия, ни облгосадминистрация не предприняли никаких действий для сохранения культурного наследия Одессы.

Если парк превратится в торговый центр с отелем, то одесситы лишатся еще одной зоны отдыха. Ведь в проекте не идет речь о том, что на территории парка будет сохранена зеленая зона, высажены деревья, обустроены детские площадки, одним словом никаких комфортных условий для отдыха людей не предусматривается, а лишь коммерческие услуги. К сожалению, Одесская мэрия обращается с городом, как со своей личной собственностью, которая должна приносить только доход, поэтому мы подходим к тому, что в Одессе все парки становятся фактически частными.

Идея застройки Дюковского парка является абсурдной, но вполне реализуемой. Городские власти понимают, что Дюковский сад находится не в центре города, а значит будет намного меньше шума и сопротивления со стороны весьма ленивых одесситов и немногочисленного гражданского общества. Хотим данной статьей показать, что все, что происходит с городом, становится возможным только благодаря молчаливому согласию и абсолютному безразличию жителей Одессы к своей истории. Скорее всего, и в этот раз одесситы проигнорируют информацию о возможной потере очередной зеленой зоны до момента, пока туда не заедет строительная техника и не начнется спил деревьев. В общем, есть все шансы повторения ситуации с Гагаринским плато.

Поэтому, если гражданам хочется спасти Дюковский сад, то нужно уже начинать активные действия. Пока что одесситам лень потратить даже 10 минут, чтобы зарегистрироваться на сайте Одесского горсовета и проголосовать за спасение парка. Так, 14 октября 2019 года на сайте «Социально активный гражданин» была зарегистрирована петиция о расторжении договора аренды с фирмой «Катюша» и о благоустройстве парка силами коммунальных служб. За 90 дней петиция набрала лишь 284 голоса из 1000 необходимых.

Напомним, решением Одесского горсовета от 19 сентября 2018 года было создано коммунальное учреждение «Грантовый офис “Одесса 5Т”». Цель создания данного проекта – для реализации стратегий Одессы в части привлечения финансовых ресурсов для развития инфраструктуры города.

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