Мэрия решила проложить дорогу через могилы первостроителей Одессы и местной знати 53 Места, Новости

Капстроительство строит дорогу для зоопарка в Преображенском парке на месте старого Еврейского, Караимского и Магометанского кладбищ, составлявших вместе с Христианским весь комплекс первого (старого) городского кладбища.

Управление капитального строительства в лице Бориса Панова на аппаратном совещании 10 февраля 2020 года предоставило неправдивую схему расположения будущей дороги, которая должна соединить Вознесенский переулок и улицу Мечникова. Согласно представлению Бориса Панова, дорога должна будет проходить за стадионом, ближе к Высокому переулку. На самом же деле работы ведутся на участке между стадионом и Преображенским парком, где в 1860-х годах находились входные ворота на территорию старого Еврейского кладбища. 20 февраля 2020 года подрядчиком строительных работ фирмой «Бастион» были обнаружены фрагменты человеческих останков. Ряд останков были найдены при проведении земляных работ тяжелой техникой, во время которых грунт подымался с глубины два метра. По данному факту полицией Одесской области было зарегистрировано уголовное производство по статье «Преднамеренное убийство».

Согласно схемам из книги «Первые кладбища Одессы» О. Губаря и М. Пойзнера, строящаяся дорога и парковка пересекают и затрагивают все зоны Еврейского, Караимского, Магометанского и Христианского кладбищ.

(фото предоставил активист Алексей Костржицкий)

Напомним, сейчас на территории Преображенского парка ведутся строительные работы по прокладыванию дороги шириной 12 метров, а также парковки на 39 мест якобы для нужд зоопарка. Общая площадь дороги и парковки – 2 795 кв.м. Самое абсурдное в этой ситуации то, что в управлении капстроительства всячески отрицают эту информацию. Начальник техотдела ведомства Ольга Буц утверждает, что никаких останков на месте не выкапывали и их могли подбросить для провокации. Видимо, поняли, что запахло жареным и испугались. Рабочие своими действиями нарушили захоронения, которые являются для Одессы знаковыми. В цивилизованном мире при обнаружении захоронений все работы останавливаются и проводится судмедэкспертиза, а затем на этом месте сооружается памятный мемориал, а не строится дорога.

(фото предоставил активист Алексей Костржицкий)

Возникает вопрос: почему мэр Одессы Геннадий Труханов защищает памятную доску Маршалу Жукову, но не защищает память людей, которые действительно вложили огромные силы в развитие Одессы и которые являются представителями его любимого русского мира?

Еще один неприятный момент при строительстве дороги, который возмутил одесситов, является вырубка деревьев. Государственная экологическая инспекция в Одесской области дала добро на снос 29 деревьев, но рабочие ограничились пока что 17 деревьями, также немало деревьев осталось с поврежденной корневой системой, которые, возможно, нужно будет ликвидировать.

По мнению активиста движения «Зеленый лист» Алексея Костржицкого, строящейся парковкой будут пользоваться не посетители зоопарка, а посетители спорткомплекса «Одесса», поскольку у них парковка платная.

Интересно, как в этот раз господин Панов будет пытаться выйти сухим из воды. Стоит отметить, что на начальника капстроительства полиция зарегистрировала уже не одно уголовное производство за растрату бюджетных средств в особо крупных размерах.

Справка: старое христианское кладбище в Одессе представляет собой комплекс кладбищ, разделенных по вероисповеданию покойных. Кладбище существовало до 1930 года. Здесь было захоронено около 200 тыс. человек. За годы существования кладбище постоянно расширялось, достигнув к началу XX века площади в 34 гектара. На кладбище было похоронено много исторических личностей, в том числе: генерал Федор Радецкий, брат Пушкина Лев Сергеевич, Вера Холодная, брат Иосифа де Рибаса Феликс, меценат Маразли. В 1920-х годах с приходом советской власти кладбище стало приходить в упадок. По решению большевицких властей надгробия стали разбирать с целью освобождения территории. В 1937 году на части кладбища был открыт «Парк культуры и отдыха им. Ильича», а затем оставшуюся его территорию занял зоопарк.

Источник