Мэрия приняла решение самостоятельно вводить мораторий на застройку: горсовет ждет ответ Зеленского 67 Новости

Одесская мэрия в ходе сегодняшней сессии приняла решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтоб получить полномочия останавливать строительство.

На рассмотрение Верховной Раде вынесен проект закона, который расширит полномочия органов местного самоуправления, позволив им вводить моратории на застройку отдельных территорий.

По словам чиновников, сегодня нет ни одного закона, который бы позволял руководству города влиять на застройку отдельных территорий. Единственное, что сейчас могут сделать территориальные громады — обратиться в суд, где дело будет затягиваться и не принесет успехов.

За проект проголосовало 50 депутатов. Депутат от партии «Самопомощь» Ольга Квасницкая не поддержала проект, назвав его популизмом. По ее словам, такой проект показывает лишь бездействие городской власти.

«Если бы вы хотели, чтобы был закон о моратории, то пусть мы юридический департамент мэрии его написал и внес бы господину президенту для изучения», — сообщила депутат.

Труханов начал с Квасницкой словесную перепалку, в ходе которой сообщил о своем сомнении в её юридической грамотности.

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