Мэрия Одессы потратила на развитие туризма 270 миллионов, а "отбила" через туристический сбор - 11 54 Места, Новости

“Мы пропагандируем Одессу”, – пояснили в департаменте культуры и туризма во время пресс-конференции, на которой был представлен отчет о работе департамента в 2019 году. Об итогах работы сообщила директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

Расходы городского департамента культуры и в 2019 году составили около 270 млн грн, а на туристах, посредством сбора, заработали всего 11 млн грн. По словам Татьяны Марковой, в департаменте ждут закон о том, чтобы средства, полученные с туристического сбора, шли не только в городской бюджет, но и на развитие туристической сферы.

Мы создаем таблички с QR-кодами, размещаем карты на фонарях, разрабатываем новые маршруты, изготовляем новую сувенирную и промо-продукцию, – рассказала Татьяна Маркова.

В 2019 году в 19 городах Украины департамент размещал рекламу “Я хочу в Одессу”, чтобы привлекать больше туристов.

В июне 2020 года, на 33-летнюю годовщину побратимских отношений с Регенсбургом (Германия), департамент культуры и туризма планирует открытие скульптуры “Якорь-сердце” в этом городе, а также открытие такого же символа города в Марракеше. По словам Татьяны Марковой, еще несколько городов “борются” за это право.

Напомним, что в 2019 году в Одессе приняли решение установить единую ставку туристического сбора – как для внутренних, так и для иностранных туристов в размере 0,5% минимальной заработной платы.

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